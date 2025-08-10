Logo R7.com
FOTOS: Neve na Serra de SC encanta com paisagens deslumbrantes e sensação de -12°C

A Serra catarinense amanheceu coberta de neve neste sábado (9), sensação térmica de -12°C; veja fotos e vídeos da paisagem branca e...

ND Mais|Do R7

A Serra catarinense registrou a terceira neve da temporada na manhã deste sábado (9), com São Joaquim sendo um dos municípios mais impactados pelo fenômeno. Os termômetros marcaram -2°C, mas os ventos diminuíram a sensação térmica para -12°C. A paisagem ficou coberta por um manto branco, encantando moradores e turistas que aproveitaram para registrar o momento.

Para ver mais sobre este encantador fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

