FOTOS: Neve na Serra de SC encanta com paisagens deslumbrantes e sensação de -12°C A Serra catarinense amanheceu coberta de neve neste sábado (9), sensação térmica de -12°C; veja fotos e vídeos da paisagem branca e... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Serra catarinense registrou a terceira neve da temporada na manhã deste sábado (9), com São Joaquim sendo um dos municípios mais impactados pelo fenômeno. Os termômetros marcaram -2°C, mas os ventos diminuíram a sensação térmica para -12°C. A paisagem ficou coberta por um manto branco, encantando moradores e turistas que aproveitaram para registrar o momento.

Para ver mais sobre este encantador fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Grave acidente termina com mãe morta e avó e netos feridos em Lebon Régis, no Oeste de SC

Pensou em subir a Serra? Veja se SC terá mais picos de neve neste fim de semana

Vidro quebrado, lixo e chuva: abrigos de ônibus são alvos de vandalismo em cidade de SC