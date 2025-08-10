FOTOS: Neve na Serra de SC encanta com paisagens deslumbrantes e sensação de -12°C
A Serra catarinense amanheceu coberta de neve neste sábado (9), sensação térmica de -12°C; veja fotos e vídeos da paisagem branca e...
A Serra catarinense registrou a terceira neve da temporada na manhã deste sábado (9), com São Joaquim sendo um dos municípios mais impactados pelo fenômeno. Os termômetros marcaram -2°C, mas os ventos diminuíram a sensação térmica para -12°C. A paisagem ficou coberta por um manto branco, encantando moradores e turistas que aproveitaram para registrar o momento.
A Serra catarinense registrou a terceira neve da temporada na manhã deste sábado (9), com São Joaquim sendo um dos municípios mais impactados pelo fenômeno. Os termômetros marcaram -2°C, mas os ventos diminuíram a sensação térmica para -12°C. A paisagem ficou coberta por um manto branco, encantando moradores e turistas que aproveitaram para registrar o momento.
Para ver mais sobre este encantador fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para ver mais sobre este encantador fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: