Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FOTOS: O que chamou atenção e surpreendeu no desfile de aniversário de Blumenau

Evento que celebra os 175 anos da cidade iniciou às 9h30 desta terça-feira (2), na Rua 15 de Novembro

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O desfile de aniversário de Blumenau marcou a manhã nublada desta terça-feira (2) e surpreendeu quem foi atá à Rua 15 de Novembro acompanhar a programação dos 175 anos da cidade. Apesar da chuva, os moradores e turistas permaneceram até o final para acompanhar a tradicional comemoração da cidade.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e imagens desse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.