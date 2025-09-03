FOTOS: O que chamou atenção e surpreendeu no desfile de aniversário de Blumenau Evento que celebra os 175 anos da cidade iniciou às 9h30 desta terça-feira (2), na Rua 15 de Novembro ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 23h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h17 ) twitter

O desfile de aniversário de Blumenau marcou a manhã nublada desta terça-feira (2) e surpreendeu quem foi atá à Rua 15 de Novembro acompanhar a programação dos 175 anos da cidade. Apesar da chuva, os moradores e turistas permaneceram até o final para acompanhar a tradicional comemoração da cidade.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e imagens desse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

