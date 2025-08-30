Fotos: Operação para a retirada de 50 mil abelhas fecha avenida de Balneário Camboriú
A ação foi realizada na noite desta quinta-feira (28) e contou com a participação do BC Trânsito, do Corpo de Bombeiros Militar e da...
Uma operação foi montada para a remoção de um enxame com 50 mil abelhas em Balneário Camboriú. A ação foi realizada na noite desta quinta-feira (28) e contou com o a participação do BC Trânsito, do Corpo de Bombeiros Militar e da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa).
