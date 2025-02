FOTOS: Pomerode completa 66 anos com chuva de fogos na Festa Pomerana Nesta terça-feira (21), a cidade mais alemã do Brasil comemorou 66 anos de emancipação e houve a tradicional queima de fogos de artifícios... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade mais alemã do Brasil, Pomerode, completou 66 anos de emancipação nesta terça-feira (21) e como de praxe, houve uma linda chuva de fogos de artifícios na Festa Pomerana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as festividades e as novidades da festa!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Carreta pega fogo e trava trânsito na BR-101, em Itajaí

Resgate de família uruguaia em caiaques mobiliza bombeiros em lagoa de SC

Lista de aprovados no vestibular da Fuvest 2025 é divulgada; confira o resultado