FOTOS: Ponte Joinville atinge 30% das obras e avança com megaestrutura de 350 toneladas Em cima da plataforma, é colocado um guindaste de 160 toneladas, além de um grupo gerador, compressores e martelos de cravação das... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h58 )

As obras da Ponte Joinville, maior ponte da história da cidade do Norte catarinense, ultrapassou os 30% de execução com a construção das fundações, início da implantação da rampa de acesso e construção das vigas. Segundo a Prefeitura de Joinville, antes de construir a ponte em si, é necessário montar o que na prática é o caminho que será percorrido com os materiais para executar a estrutura da ponte. Esse caminho é feito com o uso do cantitravel.

Para mais detalhes sobre o progresso das obras e a estrutura envolvida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

