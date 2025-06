FOTOS: Quais são as marinas de SC que podem ganhar Bandeira Azul de destaque ambiental Santa Catarina lidera indicações no Brasil com cinco marinas e 26 praias pré-selecionadas para a temporada 2025/2026 da certificação... ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 21h55 ) twitter

Santa Catarina é o estado com maior destaque entre os brasileiros pré-selecionados para receber a certificação internacional Bandeira Azul. O programa reconhece praias e marinas que atendem a critérios rigorosos de qualidade ambiental, segurança, gestão e educação ambiental. No Brasil, cinco das dez marinas indicadas estão em território catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as marinas que se destacam na preservação ambiental!

