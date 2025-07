FOTOS: Rajadas de vento fazem telhado do ginásio da Academia da PM ‘voar’ em Florianópolis Incidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (28) em meio aos efeitos de um ciclone extratropical que atua entre o litoral... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 04h37 ) twitter

Uma forte rajada de vento arrancou parte do telhado do ginásio da Academia da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), no bairro Trindade, em Florianópolis, no início da tarde desta segunda-feira (28). O local, que é utilizado para treinamentos com tiros, ficou parcialmente destelhado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

