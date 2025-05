FOTOS: Registro raro de foca-caranguejeira em SC mobiliza equipes de pesquisa Típico da região antártica, animal segue em monitoramento no Litoral Sul catarinense ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 05h03 ) twitter

Uma aparição rara. Pela primeira vez, a presença de uma foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus), típica da região subantártica e antártica, foi registrada no Litoral Sul de Santa Catarina. A ocorrência, considerada de grande relevância científica, foi atendida pelo PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), na noite de domingo (11), no Trecho 1, região que abrange as praias entre o Molhes da Barra, em Laguna, e a praia do Luz, em Imbituba. O animal segue em monitoramento.

