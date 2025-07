Fotos revelam gravidade de acidente com ônibus na BR-101 Ocorrência deixou um morto e oito feridos em Laguna; ônibus seguia de Porto Alegre para Curitiba ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h57 ) twitter

ND Mais

Uma morte e oito pessoas feridas. Este é o saldo contabilizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante o atendimento do acidente com ônibus na BR-101, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. O veículo seguia de Porto Alegre para Curitiba quando saiu da pista e capotou por volta das 4h15, no sentido Norte da rodovia federal.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

