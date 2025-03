FOTOS: São Joaquim é tomada por camada de gelo na 1ª geada de 2025 O município da Serra catarinense registrou 2,6 °C com geada na manhã deste domingo (16); a paisagem do Vale dos Caminhos da Neve foi... ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 16h45 ) twitter

Os catarinenses já tiraram os casacos do armário em 2025! Neste domingo (16), o município de São Joaquim, na Serra de SC, registrou a primeira geada do ano, com a mínima de 2,61 °C, segundo a Epagri/Ciram.

Para mais detalhes sobre este fenômeno e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

