FOTOS: SC revive frio intenso e inverno 2025 já é o mais rigoroso desde 2016

O inverno 2025 está sendo o mais frio em quase uma década em Santa Catarina. Segundo um estudo da Epagri/Ciram, as temperaturas registradas no estado entre junho e agosto ficaram abaixo da média climatológica, com destaque para anomalias negativas de temperatura máxima em torno de -1°C.

Para mais detalhes sobre este inverno rigoroso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

