FOTOS: SC revive frio intenso e inverno 2025 já é o mais rigoroso desde 2016
Temperaturas registradas no estado no inverno 2025, entre junho e agosto, ficaram abaixo da média climatológica, chegando a -1ºC, segundo...
O inverno 2025 está sendo o mais frio em quase uma década em Santa Catarina. Segundo um estudo da Epagri/Ciram, as temperaturas registradas no estado entre junho e agosto ficaram abaixo da média climatológica, com destaque para anomalias negativas de temperatura máxima em torno de -1°C.
