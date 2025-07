FOTOS: Serra Catarinense amanhece com -5,2°C e paisagem coberta de geada Formação de geada e temperaturas negativas foram impulsionadas por uma massa de ar seco e frio que atinge o estado ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 23h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 23h55 ) twitter

O amanhecer deste sábado (5) foi congelante em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. A cidade registrou uma forte geada e uma das temperaturas mais baixas do ano: -5,2°C, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a Defesa Civil estadual registrou mínima de -2,8°C no mesmo município.

Para mais detalhes sobre este frio intenso e as previsões para os próximos dias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

