FOTOS: Serra de SC amanhece com -5°C e paisagem coberta de geada A geada marcou presença mais uma vez na Serra de SC com temperaturas negativas; o amanhecer gelado deverá continuar na sexta-feira (... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A quinta-feira (3) está sendo marcada por temperaturas um pouco mais agradáveis em Santa Catarina, especialmente se comparadas ao frio intenso registrado nos últimos dias. Ainda assim, o amanhecer foi gelado, principalmente na Serra catarinense.

Para mais detalhes sobre essa manhã gelada e as condições climáticas na Serra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Micro-ônibus com funcionários do Mercado Livre se envolve em acidente em SC

Ligação inédita entre portos de SC por trem está mais próxima: entenda o projeto bilionário

Reforma estrutural e cobrança de inadimplentes: as mudanças no Mercado Público de Florianópolis