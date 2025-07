FOTOS: Sobrevoo avista baleias-francas no Litoral Sul de Santa Catarina Monitoramento de baleias-francas em Santa Catarina foi realizado nessa sexta-feira (11), como parte do Programa de Monitoramento do... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 22h57 ) twitter

Um sobrevoo de helicóptero observou a presença de baleias-francas em Santa Catarina, na tarde dessa sexta-feira (11). As espécies foram flagradas na extensão da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que compreende a costa entre Florianópolis e Balneário Rincão, no Litoral Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as baleias-francas em Santa Catarina!

