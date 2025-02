FOTOS: Tempestade causa destruição em Corupá; Guaramirim decreta emergência Em Araquari as aulas foram suspensas em algumas unidades de ensino após as tempestades; confira os detalhes e as imagens ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h06 ) twitter

A tempestade que atingiu o Norte de Santa Catarina nesta quinta-feira (13) deixou um rastro de destruição em cidades como Corupá e Guaramirim. As chuvas, somadas aos fortes ventos e raios, castigaram a região e causaram prejuízos.

Para mais detalhes sobre os estragos e as medidas tomadas pelas autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

