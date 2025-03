FOTOS: Torcida do Avaí comemora o título catarinense no Centro de Florianópolis Avaí ficou com o título do Campeonato Catarinense após empatar com a Chapecoense por 1 a 1 neste sábado (22)

ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 05h05 ) twitter

