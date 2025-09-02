FOTOS: Veja evolução de porto histórico na cidade mais rica de SC desde o último século Porto de Itajaí começou com exportação de madeira e hoje surpreende com movimentação crescente de contêineres ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com uma história que remonta ao século XIX, o Porto de Itajaí tem sido um pilar fundamental para a economia e o desenvolvimento da região, evoluindo de um ponto de entrada para colonizadores e de intenso comércio fluvial para um dos mais importantes complexos portuários do Brasil.

Para conhecer mais sobre a fascinante história do Porto de Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caminhe por dentro da usina mais antiga de SC que pode se tornar parque em Joinville

QUIZ: Quanto você realmente conhece Blumenau?

Salário de R$ 4,1 mil: hospital de SC abre seleção para residência em diferentes área