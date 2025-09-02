Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FOTOS: Veja evolução de porto histórico na cidade mais rica de SC desde o último século

Porto de Itajaí começou com exportação de madeira e hoje surpreende com movimentação crescente de contêineres

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Com uma história que remonta ao século XIX, o Porto de Itajaí tem sido um pilar fundamental para a economia e o desenvolvimento da região, evoluindo de um ponto de entrada para colonizadores e de intenso comércio fluvial para um dos mais importantes complexos portuários do Brasil.

Para conhecer mais sobre a fascinante história do Porto de Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.