FOTOS: Vila do Chaves ganha versão em miniatura após 8 anos de trabalho de artista de Joinville Designer de 45 anos cria miniatura da Vila do Chaves que chama atenção pelo realismo e riqueza de detalhes ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com uma Vila do Chaves hiper-realista e mais de 30 dioramas já construídos, Fabiano Debortoli, de 45 anos, dedica-se a transformar maquetes em universos completos. O joinvilense que começou com papelão e giz na infância hoje divulga suas criações artesanais pela internet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível jornada artística!

Leia Mais em ND Mais:

TJSC abre consulta sobre tortura contra adolescentes em unidades de SC

Mais de 80 praças e áreas públicas podem ter a gestão concedida para entes privados em Lages

Ônibus de turismo de Porto Alegre capota e deixa um morto e feridos na BR-101, em SC