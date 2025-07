Frascos idênticos podem ter causado erro em aplicação de soro de cobra em bebês em SC Segundo a diretora do hospital, Karin Adur, os frascos do soro de cobra e da vacina da hepatite B são da mesma cor e possuem etiquetas... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após ter aplicado soro para veneno de cobra em vez da vacina da hepatite B em 11 bebês recém-nascidos, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, o Hospital Santa Cruz disse que o erro pode ter sido causado pela semelhança entre os frascos. Segundo a diretora do hospital, Karin Adur, os frascos do soro de cobra e da vacina da hepatite B são da mesma cor e possuem etiquetas similares, por serem produzidos pelo mesmo instituto, o Butantan. Somente os nomes dos medicamentos na etiqueta eram diferentes, o que não foi identificado pelo hospital, segundo ela.

Para mais detalhes sobre este caso preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Gaúcha presa em SC tentava transportar 17 kg de crack para Porto Alegre

‘Pessoa alegre’: quem era o trabalhador encontrado queimado próximo à saída de fábrica em SC

‘Escola de direção’ é criada para ensinar as regras de patinetes elétricas em Florianópolis