Fraude no crédito consignado no INSS deve ser ressarcida por bancos

Nesta segunda-feira (19), foi publicada a decisão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de exigir a biometria em averbação de novos empréstimos consignados. A norma para as operações de crédito consignado no INSS passa a valer a partir desta sexta-feira (23).

Para entender todos os detalhes sobre essa importante decisão e como ela pode afetar os aposentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

