Fraude no INSS: mais de 40 mil aposentados e pensionistas já receberam devolução em SC Em todo o país, mais de R$ 1 bilhão já foi repassado às vítimas da fraude no INSS; pagamentos são feitos integralmente, com correção... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O governo federal já devolveu os valores descontados indevidamente a mais de 40,7 mil aposentados e pensionistas de Santa Catarina afetados pela fraude no INSS. Os pagamentos são feitos integralmente, com correção pelo IPCA, diretamente na conta onde o beneficiário recebe seu benefício.

Saiba mais sobre como os ressarcimentos estão impactando os aposentados e pensionistas em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Amarok por R$ 13 mil? Detran leiloa carros apreendidos em 24 cidades de SC; confira onde

Figueirense anuncia a contratação do técnico Elio Sizenando

Ressacada terá atividades para a família e entrada gratuita para os jogos da base do Avaí