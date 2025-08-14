Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fraude no INSS: mais de 40 mil aposentados e pensionistas já receberam devolução em SC

Em todo o país, mais de R$ 1 bilhão já foi repassado às vítimas da fraude no INSS; pagamentos são feitos integralmente, com correção...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O governo federal já devolveu os valores descontados indevidamente a mais de 40,7 mil aposentados e pensionistas de Santa Catarina afetados pela fraude no INSS. Os pagamentos são feitos integralmente, com correção pelo IPCA, diretamente na conta onde o beneficiário recebe seu benefício.

Saiba mais sobre como os ressarcimentos estão impactando os aposentados e pensionistas em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.