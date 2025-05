Fraude no INSS: número de beneficiários que não reconheceram descontos ultrapassa 1 milhão Do total de beneficiários que fizeram a consulta dos descontos de entidades associativas envolvidas na fraude no INSS, 98,3% não reconheceram...

ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 08h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share