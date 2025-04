Fraude no INSS: quem é o policial federal suspeito de participar do esquema Philipe Roters Coutinho foi afastado da Polícia Federal após escoltar investigados ligados a fraudes contra aposentados ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h00 ) twitter

Philipe Roters Coutinho, agente federal desde 1997, é suspeito de envolvimento em um esquema de fraude no INSS. Ele está entre os seis servidores públicos afastados pela Justiça sob acusação de facilitar descontos indevidos nas aposentadorias de segurados.

Saiba mais sobre essa investigação e os detalhes do caso no nosso parceiro ND Mais.

