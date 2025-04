Fraude no INSS: saiba quanto foi descontado irregularmente de aposentados e pensionistas Segundo investigação da Polícia Federal, associações ofereciam serviços a beneficiários sem capacidade para entregá-los; seis pessoas... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h05 ) twitter

A fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que provou o afastamento do presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, nesta quarta-feira (23), desviou bilhões de reais irregularmente de beneficiários da previdência.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e os impactos da fraude, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

