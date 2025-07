Fraudes milionárias contra idosos em SC: número de possíveis vítimas chega a 330, aponta MP Início de operação do Gaeco fez com que mais 115 pessoas procurassem o Ministério Público para relatar os golpes; 13 pessoas foram... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 22h37 ) twitter

O número de possíveis vítimas de um esquema de fraudes milionárias contra idosos chegou a 330. Durante a investigação prévia, 215 pessoas haviam sido identificadas. Porém, desde terça-feira (22), com o início da operação Entre Lobos, mais 115 pessoas procuraram o Ministério Público e relataram terem sofrido os golpes.

Para saber mais sobre essa grave situação e as ações do Ministério Público, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

