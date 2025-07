Fraudes milionárias, vida de luxo e atuação irregular: o que se sabe sobre corretor preso em SC Corretor preso em Itapema teria causado prejuízo de R$ 20 milhões a pelo menos 119 vítimas no Rio Grande do Sul ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h17 ) twitter

O caso do corretor do Rio Grande do Sul suspeito de causar um prejuízo de R$ 20 milhões a pelo menos 119 vítimas em Nova Petrópolis repercutiu em Santa Catarina na última semana. Ele foi preso no dia 10 de julho em Itapema, onde buscava se reestabelecer no mercado imobiliário. Diante da repercussão, moradores do Litoral catarinense passaram a questionar se o suspeito, preso preventivamente, também teria feito vítimas em Santa Catarina por meio da suposta pirâmide financeira que operava no estado vizinho.

Para saber mais sobre essa intrigante história e os detalhes da atuação do corretor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

