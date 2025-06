Fraudes no Universidade Gratuita serão investigadas pela Polícia Civil, determina governo de SC Investigação vai apurar casos de alunos que apresentaram dados falsos sobre a renda familiar per capita para ingressar no programa ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h15 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), determinou que a Polícia Civil inicie uma investigação sobre as possíveis fraudes no Universidade Gratuita. A informação foi divulgada pelo governo nesta quarta-feira (11).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as investigações e as possíveis consequências para os alunos envolvidos.

