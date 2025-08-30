Freezer usado no assassinato é exibido em julgamento de mulher que matou marido em SC O freezer e as cordas utilizadas no assassinato foram expostos na Câmara de Vereadores de Capinzal, durante o julgamento de Cláudia... ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 05h36 (Atualizado em 30/08/2025 - 05h36 ) twitter

O freezer onde o corpo de Valdemir Hoeckler foi colocado após a morte foi exposto na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste de Santa Catarina, durante o julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de matar e congelar o marido em Lacerdópolis. A acusação posicionou o eletrodoméstico próximo à ré, como forma de ilustrar o crime. Além do freezer, também foram apresentados panos e cordas que teriam sido utilizados no assassinato.

