Frente fria avança com chuva forte, raios e temporais no Sul do Brasil
Frente fria avança com volumes de chuva acima de 50 mm e e frio de até 8º no Sul do Brasil. Riscos de raios, vento forte e queda de...
Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão do tempo para esta quinta-feira (4), é de chuva forte, raios, temporais isolados e queda acentuada da temperatura com a volta do frio. Uma frente fria avança com ar frio na retaguarda com massa de ar quente na dianteira.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as condições climáticas severas que afetam o Sul do Brasil!
