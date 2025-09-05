Logo R7.com
Frente fria avança com chuva forte, raios e temporais no Sul do Brasil

Frente fria avança com volumes de chuva acima de 50 mm e e frio de até 8º no Sul do Brasil. Riscos de raios, vento forte e queda de...

ND Mais|Do R7

Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão do tempo para esta quinta-feira (4), é de chuva forte, raios, temporais isolados e queda acentuada da temperatura com a volta do frio. Uma frente fria avança com ar frio na retaguarda com massa de ar quente na dianteira.

