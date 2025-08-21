Frente fria avança com ciclone e bagunça o tempo no país a partir desta quarta-feira (20) Ciclone extratropical muda o tempo no Brasil e traz alerta para chuva, ventos fortes e risco de temporais ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 01h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 01h18 ) twitter

A partir desta quarta-feira (20), uma frente fria associada a um ciclone extratropical começa a mudar o tempo em diferentes partes do Brasil. O Sul já sentiu os primeiros impactos durante a madrugada, com chuva forte no Rio Grande do Sul e possibilidade de temporais isolados. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Santa Catarina e Paraná também entram na rota da instabilidade da frente fria, que deve perder força no fim do dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as mudanças climáticas no Brasil!

