Frente fria avança com ciclone e bagunça o tempo no país a partir desta quarta-feira (20)
Ciclone extratropical muda o tempo no Brasil e traz alerta para chuva, ventos fortes e risco de temporais
A partir desta quarta-feira (20), uma frente fria associada a um ciclone extratropical começa a mudar o tempo em diferentes partes do Brasil. O Sul já sentiu os primeiros impactos durante a madrugada, com chuva forte no Rio Grande do Sul e possibilidade de temporais isolados. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Santa Catarina e Paraná também entram na rota da instabilidade da frente fria, que deve perder força no fim do dia.
ND Mais
