Frente fria avança e traz risco de temporais e queda brusca de temperatura em SC
Defesa Civil alerta para rajadas de vento, risco de alagamentos e danos à rede elétrica em diversas regiões do estado
O início de setembro em Santa Catarina é marcado por alertas climáticos em todo o estado. Segundo a Defesa Civil, até esta quarta-feira (3) haverá rajadas de vento, e até sexta-feira (5) a chegada de uma frente fria deve alterar o tempo.
