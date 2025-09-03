Frente fria avança e traz risco de temporais e queda brusca de temperatura em SC Defesa Civil alerta para rajadas de vento, risco de alagamentos e danos à rede elétrica em diversas regiões do estado ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h38 ) twitter

O início de setembro em Santa Catarina é marcado por alertas climáticos em todo o estado. Segundo a Defesa Civil, até esta quarta-feira (3) haverá rajadas de vento, e até sexta-feira (5) a chegada de uma frente fria deve alterar o tempo.

Para mais detalhes sobre os riscos e a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

