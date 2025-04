Frente fria avança pelo Brasil na próxima semana A queda brusca nas temperaturas começa no início da próxima semana e pode trazer chuvas intensas ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 07h25 ) twitter

Uma nova frente fria deve avançar sobre o Brasil no início da próxima semana, trazendo chuvas intensas e queda significativa nas temperaturas em diversas regiões. O sistema se forma entre o fim da noite deste sábado (12) e a madrugada de domingo (13), próximo à costa do Sul do Uruguai, e rapidamente se desloca em direção ao Oceano Atlântico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e como se preparar para as mudanças climáticas!

