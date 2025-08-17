Frente fria chega e altera o tempo em regiões do Brasil a partir deste sábado (16) Frente fria derruba temperaturas no Sul e Sudeste, enquanto Norte e Nordeste encaram chuvas fortes e o Centro-Oeste segue seco e quente... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A frente fria que passou pelo oceano Atlântico na última quinta-feira (14) começou a derrubar as temperaturas no Brasil e promete um fim de semana gelado a partir deste sábado (16), especialmente nas regiões Sul e Sudeste. De acordo com o Climatempo, o frio deve se espalhar pela faixa Centro-Sul do país e até influenciar outras áreas, mantendo a sensação de temperaturas mais baixas até domingo (17).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Operação milionária: mais de 300 carros de luxo desembarcam em porto de SC

Região de SC pode registrar até 30°C em meio ao inverno nos próximos dias

Morte de jovem protetora de animais em SC causa enorme comoção: ‘Alma iluminada’