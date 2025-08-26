Frente fria derruba calor e provoca temporais em cidades brasileiras até quarta-feira (27)
Climatempo alerta para risco de temporais com vento forte e chuva volumosa no Brasil até quarta-feira (27); setembro também será instável...
Uma frente fria que passa pelo oceano, junto com a formação de um sistema de instabilidade na atmosfera, deve deixar o tempo instável em grande parte do Sul e também em áreas do Centro-Oeste até a próxima quarta-feira (27). Segundo a Climatempo, há risco de pancadas moderadas a fortes acompanhadas de ventos entre 51 e 70 km/h, especialmente nesta segunda-feira (25). Santa Catarina, por exemplo, está sob alerta amarelo para chuva forte.
