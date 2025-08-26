Frente fria derruba calor e provoca temporais em cidades brasileiras até quarta-feira (27) Climatempo alerta para risco de temporais com vento forte e chuva volumosa no Brasil até quarta-feira (27); setembro também será instável... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma frente fria que passa pelo oceano, junto com a formação de um sistema de instabilidade na atmosfera, deve deixar o tempo instável em grande parte do Sul e também em áreas do Centro-Oeste até a próxima quarta-feira (27). Segundo a Climatempo, há risco de pancadas moderadas a fortes acompanhadas de ventos entre 51 e 70 km/h, especialmente nesta segunda-feira (25). Santa Catarina, por exemplo, está sob alerta amarelo para chuva forte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e alertas!

Leia Mais em ND Mais:

Em borracharia de SC, caminhoneiro dá ré e mata funcionário esmagado

Interessa ao Figueirense: Onde assistir Guarani x Confiança, horário e escalações na Série C

VÍDEO: Vândalo atira pedra e quebra vidros de delegacia na Grande Florianópolis