Frente fria derruba calor e provoca temporais em cidades brasileiras até quarta-feira (27)

Climatempo alerta para risco de temporais com vento forte e chuva volumosa no Brasil até quarta-feira (27); setembro também será instável...

ND Mais|Do R7

Uma frente fria que passa pelo oceano, junto com a formação de um sistema de instabilidade na atmosfera, deve deixar o tempo instável em grande parte do Sul e também em áreas do Centro-Oeste até a próxima quarta-feira (27). Segundo a Climatempo, há risco de pancadas moderadas a fortes acompanhadas de ventos entre 51 e 70 km/h, especialmente nesta segunda-feira (25). Santa Catarina, por exemplo, está sob alerta amarelo para chuva forte.

