Frente fria, geadas e chuvas? Saiba como será o tempo em abril em Santa Catarina Mês de abril terá maior volume de chuvas, com climas mais amenos e típicos do outono; confira a previsão do tempo para Santa Catarina... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 )

Preparem os guarda-chuvas, pois a previsão do tempo em abril para Santa Catarina será de volumes de chuvas mais acima da média. A chegada de uma nova frente fria esta semana deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, deixando os dias mais amenos, mas com riscos de temporais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões do tempo em abril!

