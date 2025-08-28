Frente fria, granizo ou os dois? Como ficará o tempo na sua região a partir desta quarta (27) Frente fria avança pelo Sul e Sudeste nesta quarta-feira (27), com risco de trovoadas e queda de granizo ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 02h56 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h56 ) twitter

Os contrastes climáticos continuam marcando o Brasil nesta quarta-feira (27). Enquanto algumas regiões enfrentam calor intenso e baixa umidade, outras terão chuva, ventania e até risco de granizo, segundo previsões do Climatempo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões do tempo na sua região!

