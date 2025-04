Frente fria provoca mudanças bruscas no tempo em SC com risco de temporais; confira a previsão Sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul intensifica chuvas na divisa; ventos fortes e possível granizo exigem cuidados em todo... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

Uma frente fria avança sobre Santa Catarina, trazendo temporais entre segunda (7) e terça-feira (8). Na madrugada da terça, as chuvas ganham força nas regiões de divisa com o Rio Grande do Sul, onde um sistema de baixa pressão concentrado no território gaúcho eleva o risco para níveis moderado a alto de alagamentos, enxurradas e destelhamentos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as previsões e recomendações!

