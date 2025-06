Frente fria provoca rebuliço no tempo em SC, com vento, granizo e temporais; saiba quando Formação de uma nova frente fria deixa Santa Catarina em alerta com previsão de temporais, ventos intensos e possibilidade de alagamentos... ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 ) twitter

A oito dias da chegada do inverno no Brasil, o frio continua presente em Santa Catarina devido à atuação de uma massa de ar polar, mantendo as temperaturas baixas entre quinta-feira (12) e sexta-feira (13). O tempo seguirá firme até sexta-feira, sem previsão de chuva significativa, mas ainda com o predomínio do ar gelado, antes da chegada de uma nova frente fria.

