RecordPlus
Frente fria traz mudança brusca no tempo em SC com calorão, temporais e mar agitado

Final de semana deve ser com calor de 30ºC, frente fria e temporais em SC. Além de ventos fortes que deixam o mar agitado e as ondas...

ND Mais|Do R7

O final de semana em Santa Catarina promete mudanças bruscas e significativas ao longo dos próximos dias, com altas temperaturas e a chegada de uma frente fria que pode trazer chuvas isoladas e ventos fortes.

