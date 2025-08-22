Frente fria traz mudança brusca no tempo em SC com calorão, temporais e mar agitado
Final de semana deve ser com calor de 30ºC, frente fria e temporais em SC. Além de ventos fortes que deixam o mar agitado e as ondas...
O final de semana em Santa Catarina promete mudanças bruscas e significativas ao longo dos próximos dias, com altas temperaturas e a chegada de uma frente fria que pode trazer chuvas isoladas e ventos fortes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões do tempo!
