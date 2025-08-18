Frente fria traz virada no tempo com temporais isolados e ventos fortes em SC A frente fria deve chegar ao estado na noite de terça-feira (19) e provocar uma virada no tempo; Oeste e Extremo-Oeste serão os mais... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 01h57 ) twitter

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a chegada de uma frente fria que provoca mudança significativa no tempo em todo o estado a partir desta terça-feira (19). A aproximação do sistema aumenta a nebulosidade e traz risco de temporais isolados, com raios, rajadas de vento fortes e granizo, especialmente no Extremo Oeste e Oeste do estado.

Saiba mais sobre as previsões e os impactos da frente fria consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

