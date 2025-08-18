Frente fria traz virada no tempo com temporais isolados e ventos fortes em SC
A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a chegada de uma frente fria que provoca mudança significativa no tempo em todo o estado a partir desta terça-feira (19). A aproximação do sistema aumenta a nebulosidade e traz risco de temporais isolados, com raios, rajadas de vento fortes e granizo, especialmente no Extremo Oeste e Oeste do estado.
