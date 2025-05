Frio, calor e tempestades? Frente fria se aproxima de SC com risco de temporais severos Frente fria deve chegar nesta sexta-feira trazendo chuva, risco de granizo e ventania para o Oeste catarinense; antes disso, temperaturas... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma frente fria está se formando e deve atingir Santa Catarina a partir da sexta-feira (9), elevando os riscos de temporais severos no Oeste e na divisa com o Rio Grande do Sul. Porém, nas primeiras horas desta quarta-feira (7), já há condições de pancadas de chuva isoladas, com raios, nas regiões do Oeste catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os riscos e as previsões do tempo em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Balneário Camboriú entra oficialmente na rota de embarque em cruzeiros

Índia assume bombardeio no Paquistão que deixou mortos e feridos nesta terça

Duas vezes no mesmo dia: mais um caminhão tomba e destrói telhado de casa em Itajaí