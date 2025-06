Frio de 8°C em Itajaí faz Defesa Civil emitir alerta para riscos à saúde Massa de ar seco é motivo de queda de temperatura em todo o estado de Santa Catarina; frio em Itajaí deve durar até o fim desta semana... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma queda brusca de temperatura em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, a partir da noite da última terça-feira (10) foi motivo de alerta da Defesa Civil do município. O frio intenso deve permanecer até esta sexta-feira (13). Conforme a Prefeitura de Itajaí, uma massa de ar seco e frio mantém as temperaturas baixas em todo o estado durante a semana. Há risco baixo a moderado para ocorrências relacionadas ao desconforto térmico e ao agravamento de doenças cardiorrespiratórias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o frio em Itajaí!

Leia Mais em ND Mais:

‘Diaba Loira do CV’ é de SC e foi vítima de tentativa de feminicídio em 2022

Com quatro mulheres mortas por dia, Brasil atinge recorde de feminicídios em 2024

Copa do Mundo de 2026 começa em 1 ano; veja as seleções já classificadas