Frio e vento fazem sensação térmica despencar para -10°C em cidade de SC O frio segue intenso no estado durante a terça-feira (12); Urupema registrou -4,2°C, segundo a Epagri/Ciram ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h58 )

A terça-feira (12) segue marcada pelo frio intenso em Santa Catarina. No amanhecer, Urupema registrou a menor temperatura do estado: -4,2°C, segundo a Epagri/Ciram. No entanto, a sensação térmica foi ainda mais gelada, chegando a -10 °C, resultado da combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as temperaturas e previsões em Santa Catarina!

