Frio e vento fazem sensação térmica despencar para -10°C em cidade de SC
O frio segue intenso no estado durante a terça-feira (12); Urupema registrou -4,2°C, segundo a Epagri/Ciram
A terça-feira (12) segue marcada pelo frio intenso em Santa Catarina. No amanhecer, Urupema registrou a menor temperatura do estado: -4,2°C, segundo a Epagri/Ciram. No entanto, a sensação térmica foi ainda mais gelada, chegando a -10 °C, resultado da combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento.
A terça-feira (12) segue marcada pelo frio intenso em Santa Catarina. No amanhecer, Urupema registrou a menor temperatura do estado: -4,2°C, segundo a Epagri/Ciram. No entanto, a sensação térmica foi ainda mais gelada, chegando a -10 °C, resultado da combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as temperaturas e previsões em Santa Catarina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as temperaturas e previsões em Santa Catarina!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: