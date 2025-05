Frio em Joinville? Passagem de fenômeno meteorológico por SC deixa Defesa Civil em alerta Temperaturas podem variar entre 10°C e 28°C nos próximos dias em Joinville devido à frente fria que vem do Rio Grande do Sul ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h26 ) twitter

Joinville deve passar por uma queda de temperatura nos próximos dias. Isso porque a passagem de uma frente fria deve influenciar nos termômetros em todo estado de Santa Catarina. A Defesa Civil da cidade do Norte catarinense acompanha o fenômeno que deve passar pela região entre esta sexta-feira (9) e sábado (10).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e alertas da Defesa Civil.

