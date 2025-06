Frio extremo coloca população em situação de rua em perigo Risco de hipotermia aumenta com queda da temperatura e o frio extremo; abrigos de acolhimento e distribuição de cobertores são realizadas... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h36 ) twitter

Santa Catarina está passando por uma das semanas mais frias do ano. Florianópolis registrou a miníma de 0,84°C às 7h desta quarta-feira (25), a menor temperatura em 25 anos. O frio extremo expõe pessoas em situação de vulnerabilidade a riscos como hipotermia e até morte, exigindo ações emergenciais de proteção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre as ações de acolhimento e proteção em Florianópolis.

