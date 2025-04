Frio intenso atinge o Brasil e mínima pode chegar a 0°C; veja as regiões mais afetadas Após chuvas no domingo (27), tempo em Santa Catarina será marcado pelo frio intenso e presença de sol ao longo desta semana ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h20 ) twitter

Uma frente fria acompanhada de um centro de baixa pressão avançou pela região Sul do Brasil e trouxe chuvas no domingo (28). Agora, o sistema se afasta e dá lugar a uma massa de ar frio e seco, que promete frio intenso ao longo da semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e as regiões afetadas!

