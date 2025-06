Frio intenso chega a Blumenau com sensação de 0°C e risco de geada Avanço de uma massa de ar frio e seco deve derrubar as temperaturas a partir de terça-feira (24) ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h35 ) twitter

O avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar deve derrubar as temperaturas em Blumenau a partir de terça-feira (24), segundo o AlertaBlu. Já pela manhã, os termômetros devem registrar mínimas entre 4° e 6°C, mas com sensação térmica próxima de 0°C devido ao vento de intensidade moderada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e orientações da Defesa Civil.

