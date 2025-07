Frio intenso derruba as temperaturas em SC e mínimas podem chegar a 2°C a partir de domingo Além das baixas temperaturas e do frio intenso em todas as regiões, algumas regiões de Santa Catarina devem registrar rajadas de vento... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 23h17 ) twitter

Após dias de tempo seco, temperaturas amenas e baixas precipitações, Santa Catarina deve ter uma semana de frio intenso e com riscos de temporais, a partir deste domingo (27). De acordo com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), o estado terá temperaturas mínimas em torno de 2 °C já nesta terça-feira (29).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões do tempo!

