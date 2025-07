Frio intenso no Litoral Norte: mínimas chegam a 4°C e ciclone afeta mar; veja previsão Defesa Civil alerta para riscos de agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia durante frio intenso na região ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h16 ) twitter

O frio intenso deverá permanecer até esta quinta-feira (03) no Litoral Norte de Santa Catarina. O risco é moderado para ocorrências como desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia. Um ciclone extratropical também deve se formar intensificando as ventanias.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

