Frio típico, geadas e muita neve: o que esperar do ‘inverno raiz’ que começa nesta sexta-feira Sem influência de El Niño ou La Niña, estação será marcada por dias frios, ocorrências de geadas e chances de neve em Santa Catarina... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h57 ) twitter

O inverno 2025 terá início oficialmente às 23h42 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 20 de junho. Neste momento, ocorrerá o solstício de inverno no hemisfério sul — e de verão no hemisfério norte. O fenômeno astronômico marca a transição das estações, promovendo mudanças perceptíveis na duração dos dias e das noites em várias regiões do planeta.

Para saber mais sobre as previsões e detalhes do inverno 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

